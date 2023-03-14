حرس الحدود: لماذا لا نتوج بلقب كأس الرابطة.. والمقاولون يقدم موسما مذهلا

وصف علاء السعدني مدير التعاقدات في حرس الحدود منافسه في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية بالمذهل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع حرس الحدود والمقاولون العرب في دور الـ 16 من كأس الرابطة. (تعرف على نتائج القرعة بالكامل)

وقال علاء السعدني عبر أون تايم سبورتس 1: "كأس الرابطة بطولة مهمة وستشهد دافع قوي للفرق بعد الموسم الأول القوي".

وأضاف "البطولة تأتي في وقت التوقف الدولي وبمثابة مباريات رسمية واستعداد قوي جدا عند عودة الدوري".

وأردف "طموح كل الأندية الفوز باللقب ولماذا لا يتوج حرس الحدود باللقب بعدما حققنا ألقابا من قبل".

وأتم "كأس الرابطة طموح جديد ودافع للاعبين ونريد خوض مباراة قوية ضد المقاولون العرب الذي يقدم موسما مذهلا مع شوقي غريب".

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتغير نظام البطولة الحالية عن النسخة الأولى، إذ تقام بنظام خروج المغلوب.

وأوضح عامر حسين بنهاية القرعة قائلا: "سيتم إعلان الجدول غدا الأربعاء، ونشر كافة الشروط التنظيمية في خطاب مرسل للأندية".

ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية من الموسم الماضي بعدما فاز على غزل المحلة في النهائي.