قرعة كأس الرابطة المصرية - الأهلي يواجه المصري.. والزمالك ضد البنك الأهلي

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية عن مواجهة قوية تجمع الأهلي والمصري، والزمالك ضد البنك الأهلي.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتغير نظام البطولة الحالية عن النسخة الأولى، إذ تقام بنظام خروج المغلوب.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قبل إقامة القرعة: "ستقام مباريات دور الـ 16 والـ 8 من كأس الرابطة في التوقف الدولي الجاري بشهر مارس في ظل ارتباطات الأندية والمنتخبات، بعد ذلك ستقام مباريات نصف النهائي والنهائي في شهر يونيو المقبل".

وأضاف "أي لاعب خرج من قائمة المنتخب يحق له المشاركة في كأس الرابطة بشكل مباشر".

وأردف "تأجلت مباريات الجولة 22 من الدوري بسبب ارتباطات الأندية والمنتخبات ولحصول الفرق على بعض من الراحة".

وجاءت قرعة دور الـ 16 من كأس الرابطة:

الأهلي × المصري

غزل المحلة × الإسماعيلي

المقاولون العرب × حرس الحدود

فيوتشر × طلائع الجيش

الزمالك × البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا × سموحة

الاتحاد × فاركو

بيراميدز × إنبي

وفي ربع النهائي سيلتقي كل من:

الفائز من الأهلي والمصري × الفائز من غزل المحلة والإسماعيلي

الفائز من المقاولون العرب وحرس الحدود × الفائز من فيوتشر وطلائع الجيش

الفائز من الزمالك والبنك الأهلي × الفائز من سيراميكا كليوباترا وسموحة

الفائز من الاتحاد وفاركو × الفائز من بيراميدز وإنبي

وأوضح عامر حسين بنهاية القرعة قائلا: "سيتم إعلان الجدول غدا الأربعاء، ونشر كافة الشروط التنظيمية في خطاب مرسل للأندية".

ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية من الموسم الماضي بعدما فاز على غزل المحلة في النهائي.