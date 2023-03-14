المدير الرياضي لـ غزل المحلة: كأس الرابطة استعداد قوي لـ الدوري وفرصة للتجربة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 14:45

كتب : FilGoal

غزل المحلة - بيان رسمي

أوضح صابر عيد المدير الرياضي لـ غزل المحلة أن كأس الرابطة تأتي في توقيت جيد وأن لقاء الإسماعيلي يمثل حافزا لهم.

وأوقعت القرعة غزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي بدور الـ 16 من المسابقة في نسختها الثانية. (تعرف على نتائج القرعة بالكامل)

وقال صابر عيد عبر أون تايم سبورتس 1: "كأس الرابطة ستكون استعداد قوي للفريق في الدوري وتأتي في توقيت جيد".

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وأضاف "البطولة بالنسبة لنا فرصة لتجربة اللاعبين الناشئين واللاعبين الجدد الذين لم يحصلوا على فرصة من قبل".

وأتم "دائما مواجهتنا ضد الإسماعيلي قوية والتقينا مرتين هذا الموسم، فزنا في واحد وتعادلنا في الآخر، والمواجهة القادمة ستكون أيضا على أرضنا وهو ما يمثل حافزا لنا".

واحتل غزل المحلة وصافة النسخة الماضية من المسابقة بعدما خسر من فيوتشر بنتيجة 5-1 في النهائي.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتغير نظام البطولة الحالية عن النسخة الأولى، إذ تقام بنظام خروج المغلوب.

وأوضح عامر حسين بنهاية القرعة قائلا: "سيتم إعلان الجدول غدا الأربعاء، ونشر كافة الشروط التنظيمية في خطاب مرسل للأندية".

ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية من الموسم الماضي بعدما فاز على غزل المحلة في النهائي.

غزل المحلة صابر عيد كأس رابطة الأندية
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