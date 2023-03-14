104 مباراة.. ذا أثليتك تكشف نظام كأس العالم 2026

كشفت شبكة "ذا أثليتك" نظام بطولة كأس العالم 2026 والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبا ليصل عدد المباريات لـ 104 مباراة تقام خلال 39 يوما.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيوافق في اجتماعه خلال المؤتمر السنوي المقرر عقده اليوم في كيجالي عاصمة رواندا.

وتشهد نسخة 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة وتستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير لإقامة دور المجموعات بمشاركة 4 منتخبات على 12 مجموعة بدلا من مشاركة 3 منتخبات على 16 مجموعة.

وأوضح التقرير أن فيفا يفكر في إقامة دور المجموعات من 4 منتخبات عوضا عن 3 لأن: خسارة فرصة إقامة مباراتي الجولة الأخيرة في نفس التوقيت ما يزيد من فرص التواطؤ في النتائج.

وسيتأهل أول وثان كل مجموعة بالإضافة لـ أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات لدور الـ 32 الذي يبدأ من خلاله الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

وسيقلص فيفا فترة تحضيرات المنتخبات قبل البطولة من 23 يوما إلى 16 خاصة مع زيادة عدد أيام البطولة من 30 إلى 39 يوما.

وكان من المفترض أن تستضيف أمريكا 60 منتخبا وكندا والمكسيك 10 مباريات لكل منهما، لكن مع زيادة عدد المباريات لـ 106 فستتغير خريطة استضافة المباريات.

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

وسبق أن أعلن فيفا استضافة 16 مدينة مختلفة بين الدول الـ 3 نهائيات كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وبذلك أصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب نسخة 2022 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.