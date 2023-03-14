مدرب الهلال: سنظهر أمام صنداونز بشكل مختلف

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

الهلال السوداني ضد المنامة البحريني

شدد فلوران إبينيجي المدير الفني لـ الهلال السوداني أن فريقه سيظهر بشكل مختلف ضد صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الهلال السوداني أمس على المنامة البحريني بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم بأم درمان في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية.

وقال إبينيجي عقب الفوز: "نجحنا في رفع نسق أداء فريقنا، المنامة في الشوط الأول أغلق كافة المنافذ، لكننا تمكنا في الثاني من خلق العديد من الفرص".

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وأضاف "كان لدينا العديد من الخيارات للتغيير على مستوى وسط الملعب، دفعنا بعبد الرؤوف، وعقب نزوله في الشوط الثاني، نجح في القيام بعمل مميز، وكان في الموعد".

وأتم "الأهم أننا قدمنا مباراة جيدة، وسنظهر أمام صنداونز بشكل مختلف".

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط.

وفي حال حقق الفوز على صنداونز سيحجز مقعده في ربع النهائي دون النظر لنتيجة لقاءه ضد الأهلي في الجولة الأخيرة.

ويتشبث الأهلي بأمل تعثر الهلال ضد صنداونز مع فوزه في المباراتين من أجل خطف بطاقة التأهل لربع النهائي بشرط الفوز على القطن الكاميروني ثم الهلال.

وسيلعب الفائز من الهلال والمنامة في الدور المقبل مع المتأهل من مباراة الصفاقسي التونسي ضد نادي قطر.

وسينضم المتأهل من المباراتين إلى المجموعة الأولى والتي تضم الترجي التونسي والشرطة العراقي واتحاد جدة.

مباراة المنامة كانت هي الأخيرة للهلال قبل مواجهة ماميلودي صنداونز يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط خلف صنداونز صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

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