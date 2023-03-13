منسق صنداونز يرد على هل يلعب ضد الهلال لإخراج الأهلي من إفريقيا

شدد خالد علي منسق فريق صنداونز على أن بطل جنوب إفريقيا سيلعب ضد الهلال السوداني من أجل تحقيق الفوز.

وقال خالد علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "سندخل مباراة الهلال مثلما قال مدرب الفريق رولاني موكوينا بهدف الفوز لأنه يريد استمرار رقمه القياسي من المباريات المتتالية دون هزيمة وحساباته كلها تتعلق بتحقيق الفوز في كل المواجهات".

وأضاف "المدرب رولاني قال للاعبين إنه لن يرضى إلا عندما نرفع كأس دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وأضاف "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في نظام المدرب رولاني داخل فريق صنداونز وأي لاعب متاح فهو أساسي ما عدا المصابين فقط".

وواصل "المدرب رولاني وجه رسالة قوية إلى اللاعبين أنه يلعب من أجل الفوز داخل وخارج ملعبه".

وأكمل "اللعب ضد الهلال من أجل إخراج الاهلي؟ هذا الكلام يسيئ لأي فريق محترف وأي فريق يلعب بشرف ولا يصح أن يتردد وأريد من الجمهور ألا يشعر بالضيق لأنه ليس له أي أساس من الصحة وهدفنا الصدارة لتفادي مقابلة فرق المستوى الأول في دور الثمانية".

وأكد "هدف صنداونز هو أن يكون أول المجموعة حتى يلعب مباراة العودة على ملعبه ويواجه خصما أسهل في الدور المقبل".

وأوضح "بيرسي تاو لاعب مميز وخريج أكاديمية صنداونز ورولاني هو أول من دربه لكن الإصابات عطلت مسيرته بعض الشيء مع الأهلي وهو لا يزال قادرا على تقديم مستوى مميز مع الفريق الأحمر".

وكشف "رولاني قال إن هناك حديث دار بينه وبين بيرسي تاو عقب مباراة صنداونز والأهلي لكنه يحتفظ بما قيل بينهما لنفسه".

واستكمل "أكبر حشد جمهور لـ صنداونز حدث عندما لعبنا ضد الأهلي لأنك تواجه نادي القرن وهي مباراة دربي مكرر في المواسم الماضية ومواجهة يستمتع بها الجمهور".

وأتم تصريحاته "دائما مباريات الأهلي ما تكون مفتوحة وبها الكثير من الأهداف، وفي الذهاب شهدنا 4 أهداف وفي الإياب 7، فهي مواجهة بها منافسة جماهيرية قوية".

ويلعب صنداونز ضد الهلال في السودان يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الأهلي ضد القطن يوم الجمعة في الجولة ذاتها.

كيف يتأهل الأهلي؟

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.