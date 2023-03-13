جوائز جديدة لـ أرسنال.. أرتيتا أفضل مدرب في لندن وساكا يتفوق على كل المواهب
الإثنين، 13 مارس 2023 - 22:35
كتب : FilGoal
فاز ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بجائزة مدرب العام في حفل "جوائز لندن لكرة القدم" Football London Awards.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
وفاز بوكايو ساكا لاعب أرسنال أيضا بجائزة أفضل لاعب شاب.
كما فازت سام كير لاعبة تشيلسي بجائزة أفضل لاعبة عن فئة الكرة النسائية.
وأقيم الحفل اليوم الإثنين 13 مارس، للاحتفاء بالأفضل في مجال كرة القدم بالعاصمة الإنجليزية لندن.
Your #LFA23 manager and young player of the year!❤️@Arsenal | @BukayoSaka87 | @Willow_Fdn pic.twitter.com/ZM1DR88vcW— London Football Awards (@TheLFAOfficial) March 13, 2023
ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة من 27 مباراة.
ويبعد الجانرز عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط.
وتبقت 11 جولة في عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى أرسنال للتتويج به للمرة الأولى منذ 2003-2004.
ولعب ساكا 27 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9.