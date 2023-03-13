جوائز جديدة لـ أرسنال.. أرتيتا أفضل مدرب في لندن وساكا يتفوق على كل المواهب

الإثنين، 13 مارس 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

ٍساكا - أرتيتا - أرسنال - ولفرهامبتون

فاز ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بجائزة مدرب العام في حفل "جوائز لندن لكرة القدم" Football London Awards.

وفاز بوكايو ساكا لاعب أرسنال أيضا بجائزة أفضل لاعب شاب.

كما فازت سام كير لاعبة تشيلسي بجائزة أفضل لاعبة عن فئة الكرة النسائية.

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وأقيم الحفل اليوم الإثنين 13 مارس، للاحتفاء بالأفضل في مجال كرة القدم بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة من 27 مباراة.

ويبعد الجانرز عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط.

وتبقت 11 جولة في عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى أرسنال للتتويج به للمرة الأولى منذ 2003-2004.

ولعب ساكا 27 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9.

أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا بوكايو ساكا
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