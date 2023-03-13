محمود قاعود رجل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز

حصل محمود قاعود لاعب البنك الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه ضد بيراميدز في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز البنك الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وسجل قاعود هدف البنك الثاني في الدقيقة الـ 81.

صاحب الـ 34 عاما حصل على الجائزة للمرة الأولى منذ بداية الموسم، بينما كانت هي الجائزة السابعة للاعبي البنك الأهلي.

وسجل قاعود هدفه الثالث خلال الموسم الحالي في 17 مباراة خاضهم.

ماذا قدم قاعود في مواجهة بيراميدز.

لعب: 90 دقيقة.

سجل: 1.

التمريرات: 11/23 بنسبة دقة 48%.

التسديدات: 2.

التسديدات على المرمى: 1.

لمس الكرة: 41.

التمريرات نحو الثلث الأخير من الملعل: 2.

استخلاص الكرة: 2.

أبعد كرة من على خط مرمى فريقه.

إبعاد الكرة: 3.

التغطية: 3.

الصراعات الأرضية: 3/6 بنسبة نجاح 50%.

الصراعات الهوائية: 1/6.

حصل على أخطاء: 1.

ارتكب أخطاء: 1.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 17 وارتقى إلى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري وابتعد من مراكز الهبوط منذ فترة طويلة.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 39 في المركز الثالث.