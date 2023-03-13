تشيلسي يقيم إفطارا جماعيا على ملعب ستامفورد بريدج في رمضان

أعلن نادي تشيلسي إقامة إفطارا جماعيا للمسلمين خلال شهر رمضان يوم 26 مارس المقبل.

وأشار النادي إلى أن الإفطار سيقام على ملعب ستامفورد بريدج وسيكون هو الحدث الأكبر في المملكة المتحدة.

وشدد تشيلسي على أن جميع المساجد وأعضاء النادي والمشجعين وأطفال المدارس المسلمين سيكونون مدعويين لحضور الإفطار برفقة طاقم عمل تشيلسي.

الإفطار سيتنم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة الخيمة الرمضانية الخيرية.

وقال سيمون تايلور رئيس مؤسسة تشيلسي الخيرية عبر موقع النادي: "فخورون بكوننا أول نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز ينظم مثل ذلك الحدث، الاعتراف بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني وأنا أتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم الأحد 26 مارس".

ومن المنتظر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 22 مارس المقبل.