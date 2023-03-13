مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(1) بيراميدز.. جووووول قاعود والثاني

الإثنين، 13 مارس 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الجولة 21 من الدوري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

ق 81: جوووووول الثاني قاعود

ق 75: الحكم يراجع ركلة جزاء

ق 70: جوووول بن يوسف والتعادل

ق 49: تسديدة من إبراهيم عادل وقاعود يبعدها برأسية من على خط المرمى

ق 38: أبو جبل ينقذ التعادل أمام بن يوسف

ق 33: الفيديو لا يحتسب ضربة جزاء لمحمد حمدي بعد تدخل من محمود الجزار

ق 20: جووووول محمد فتحي والأول

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
اختبار طبي لـ عبد المنعم لتحديد موقفه من المشاركة أمام القطن كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات قبل مباراة القطن التشكيل - الكرتي أساسي مع بيراميدز.. وثلاثي دفاعي لـ البنك الأهلي مران الزمالك - انتظام عمر جابر.. وتعليمات خاصة لـ الزناري وبرنامج بدني لـ الونش بيريرا في أولى معسكرات الحكام: لدينا مهمة صعبة ونعمل كأسرة واحدة من أجل التطوير شروط تمثيل منتخب مصر في تصفيات كأس العالم للعبة فيفا 2023 نائب رئيس الاتحاد الجامبي: سمعت باهتمام الأهلي وتوتنام بضم بوجانج عضو إدارة بلوزداد يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الزمالك
أخر الأخبار
بمشاركة حجازي وطارق.. الاتحاد إلى نصف نهائي الكأس بركلات الترجيح 19 دقيقة | السعودية
ليبيا تعلن مدربها المؤقت.. وقائمته تضم لاعبا من الدوري المصري لمواجهة تونس 38 دقيقة | الوطن العربي
نظام جديد للسوبر الإيطالي.. والسعودية تستمر في استضافة البطولة 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يقيم إفطارا جماعيا على ملعب ستامفورد بريدج في رمضان ساعة | الدوري الإنجليزي
أزمة برشلونة الجديدة.. ماذا يعني إلغاء تسجيل عقد جافي وهل يغيب عن الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
طريق الزمالك - القوة الجوية يتعادل مع الشباب في ذهاب الدور التمهيدي الأول من البطولة العربية ساعة | الوطن العربي
اختبار طبي لـ عبد المنعم لتحديد موقفه من المشاركة أمام القطن ساعة | الكرة المصرية
انتهت في دوري السوبر لكرة السلة - الاتحاد (80) - (69) الأهلي 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية