التشكيل - الكرتي أساسي مع بيراميدز.. وثلاثي دفاعي لـ البنك الأهلي

ليبيا تعلن مدربها المؤقت.. وقائمته تضم لاعبا من الدوري المصري لمواجهة تونس

مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(1) بيراميدز.. جووووول قاعود والثاني

مران الزمالك - انتظام عمر جابر.. وتعليمات خاصة لـ الزناري وبرنامج بدني لـ الونش

بيريرا في أولى معسكرات الحكام: لدينا مهمة صعبة ونعمل كأسرة واحدة من أجل التطوير

مواعيد مباريات الإثنين 13 مارس 2023.. الدوري المصري وكأس العرب

أحمد عيد يوضح أسباب غنائه مع جمهور الزمالك خلال مباراة إنبي

علي فوزي: الهدف في الزمالك أو الأهلي له فرحة مختلفة

رفيق كابو: كان يجب أن نفوز على الزمالك لتحسين موقف إنبي في الدوري