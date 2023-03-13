مباشر كأس السعودية - الفيحاء (1)-(1) اتحاد جدة.. الشوط الإضافي الثاني

الإثنين، 13 مارس 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - طارق حامد

يلعب فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة المتأهل من الهلال ضد الفتح.

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بداية الشوط الإضافي الثاني.

ق115. بطاقة صفراء لطارق حامد.

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل للتجه إلى شوطين إضافيين.

ق91. إيجور كورونادو يهدر بغرابة أمام مرمى الفيحاء.

ق52. تسديدة قوية من أنتوني نواكيمي يتصدى لها جروهي بطريقة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50. جووول التعادل للفيحاء عن طريق ريكاردو رايلر بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق24 هدف غير محتسب لفريق الفيحاء

ق16 جوووووووول كمارا يفتتح التسجيل لاتحاد جدة

انطلاق المباراة

كأس خادم الحرمين الشريفين كأس السعودية اتحاد جدة
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