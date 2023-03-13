انتهت كأس السعودية - الفيحاء (1)-(1) اتحاد جدة.. حجازي وطارق إلى نصف النهائي

يلعب فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة المتأهل من الهلال ضد الفتح.

-----------

الاتحاد يفوز بركلات الترجيح بنتيحة 4-2 ليتأهل إلى نصف النهائي.

الركة الأولى مهدرة للفيحاء.

نهاية الشوط الإضافي والمباراة تتجه إلى ركلات الترجيح.

بداية الشوط الإضافي الثاني.

ق115. بطاقة صفراء لطارق حامد.

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل للتجه إلى شوطين إضافيين.

ق91. إيجور كورونادو يهدر بغرابة أمام مرمى الفيحاء.

ق52. تسديدة قوية من أنتوني نواكيمي يتصدى لها جروهي بطريقة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50. جووول التعادل للفيحاء عن طريق ريكاردو رايلر بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق24 هدف غير محتسب لفريق الفيحاء

ق16 جوووووووول كمارا يفتتح التسجيل لاتحاد جدة

انطلاق المباراة