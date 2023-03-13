الركراكي: المغرب بأكمله يدعم حكيمي.. وهذا ما حدث مع براهيم دياز

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مساندته للاعب أشرف حكيمي أمام اتهامه بالاغتصاب.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان براهيم دياز النادي : ميلان المغرب

وتواجد حكيمي ضمن قائمة الركراكي لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وبيرو في التوقف الدولي المقبل.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "نحن مع أشرف بناءً على مبدأ أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته. كل المغاربة يدعمون أشرف".

وأضاف: "سيكون مفيدًا لـ أشرف القدوم إلى المغرب ليحصل على بعض الدعم، إنه لاعب قوي داخل وخارج الملعب".

وتابع: "أشرف هادئ، تواصلت معه مؤخرا وطالبته بالتركيز على كرة القدم".

وبرر استبعاد يحيى جبران لاعب وسط الوداد: "مستوى يحيى جبران فاجأني، ليس يحيى الذي أعرفه، عليه أن يجتهد ليعود للمنتخب الوطني".

وتحوّل الركراكي للحديث عن موقف براهيم دياز لاعب ميلان الذي لم ينضم في نهاية المطاف رغم الاجتماع به وبوالده.

وقال الركراكي: "أنا لا أذهب إلى أي لاعب لإقناعه بتمثيل منتخب المغرب، لم ولن تكون تلك طريقي أبدًا في العمل".

وأضاف: "هذا المنتخب وقبل أن يكون رابع العالم وضمن أفضل 11 في التصنيف، فهو فريق له حرمته وشرف لأي لاعب أن يحمل قميصه، أنا مقتنع تمامًا بذلك".

وأشار: "دوري أن أتواصل مع اللاعبين وأقدّم لهم مشروعًا وأخبرهم أنهم سيحضرون للعب بجوار لاعبين كبار وأن ذلك شرف لهم، لم يسبق أن وعدت لاعبًا بأي شيء".

وأكمل: "دوري شرح المشروح وإذا وافق اللاعب دون أي شروط مسبقة، فأهلًا ومحربًا به".

وأتم: "هناك مبدأ واحد بالنسبة لي وهو أن باب المنتخب مفتوح للجميع، وكل لاعب يستحق الانضمام سيتلقى الدعوة".

وشهدت القائمة حضور شادي رياض (19 عامًا) مدافع برشلونة (ب) لأول مرة، بعد أن ظهر مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز في مباراة.

كما يتواجد إبراهيم صلاح (21 عامًا) لاعب رين المولود في بلجيكا، كما يظهر بينيامين بوشاري (21 عامًا) لاعب وسط سانت إيتيان المولود بدوره في بلجيكا.

ويحضر نصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ رغم ابتعاده الفترة الماضية عن الملاعب بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وينضم لأول مرة أيوب عمراوي (18 عامًا) ظهير نيس الذي خاض 3 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويغيب بدر بانون قلب دفاع قطر القطري، وسليم أملاح لاعب وسط بلد الوليد، ويحيى جبران لاعب وسط الوداد.

كما لم يظهر اسم براهيم دياز لاعب ميلان الذي أوضحت تقارير عدم تأكده حتى اللحظة من تمثيل منتخب المغرب رغم اجتماعه مؤخرًا بـ الركراكي.

ويلعب المغرب وديًا أمام البرازيل في طنجة يوم 25 مارس، ثم يلتقي بيرو في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 28 من الشهر نفسه.

قائمة منتخب المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) - منير المحمدي (الوحدة السعودي) - أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) - المهدي بن عبيد (الفتح الرباطي)

الدفاع: نايف أكرد (وست هام يونايتد الإنجليزي) - رومان غانم سايس (بيشكتاش التركي) - شادي رياض (برشلونة الإسباني) - أشرف داري (بريست الفرنسي) - جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) - عبد الكبير عبقار (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) - أيوب عمراوي (نيس الفرنسي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) - يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)

الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) - عبد الحميد صابيري (سامبدوريا الإيطالي) - عز الدين أوناحي (أوليمبيك مارسيليا الفرنسي) - بلال الخانوس (جينك البلجيكي) - عمران لوزا (واتفورد الإنجليزي) - ياسين كيشتا (لوهافر الفرنسي) - بينيامين بوشواري (سانت إيتيان الفرنسي)

الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) - عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني) - زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي) - يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) - أنس الزرزوري (بيرنلي الإنجليزي) - وليد شديرة (باري الإيطالي) - عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي) - سفيان بوفال (الريان القطري) - إبراهيم صلاح (رين الفرنسي)