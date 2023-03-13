قائمة المغرب - حضور أول لـ إبراهيم صلاح ومدافع برشلونة.. وغياب براهيم دياز

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن قائمة بلاده لخوض مباراتين وديتين في التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة حضور شادي رياض (19 عامًا) مدافع برشلونة (ب) لأول مرة، بعد أن ظهر مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز في مباراة.

كما يتواجد إبراهيم صلاح (21 عامًا) لاعب رين المولود في بلجيكا، كما يظهر بينيامين بوشاري (21 عامًا) لاعب وسط سانت إيتيان المولود بدوره في بلجيكا.

ويحضر نصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ رغم ابتعاده الفترة الماضية عن الملاعب بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وينضم لأول مرة أيوب عمراوي (18 عامًا) ظهير نيس الذي خاض 3 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويغيب بدر بانون قلب دفاع قطر القطري، وسليم أملاح لاعب وسط بلد الوليد، ويحيى جبران لاعب وسط الوداد.

كما لم يظهر اسم براهيم دياز لاعب ميلان الذي أوضحت تقارير عدم تأكده حتى اللحظة من تمثيل منتخب المغرب رغم اجتماعه مؤخرًا بـ الركراكي.

ويلعب المغرب وديًا أمام البرازيل في طنجة يوم 25 مارس، ثم يلتقي بيرو في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 28 من الشهر نفسه.

قائمة منتخب المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) - منير المحمدي (الوحدة السعودي) - أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) - المهدي بن عبيد (الفتح الرباطي)

الدفاع: نايف أكرد (وست هام يونايتد الإنجليزي) - رومان غانم سايس (بيشكتاش التركي) - شادي رياض (برشلونة الإسباني) - أشرف داري (بريست الفرنسي) - جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) - عبد الكبير عبقار (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) - أيوب عمراوي (نيس الفرنسي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) - يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)

الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) - عبد الحميد صابيري (سامبدوريا الإيطالي) - عز الدين أوناحي (أوليمبيك مارسيليا الفرنسي) - بلال الخانوس (جينك البلجيكي) - عمران لوزا (واتفورد الإنجليزي) - ياسين كيشتا (لوهافر الفرنسي) - بينيامين بوشواري (سانت إيتيان الفرنسي)

الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) - عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني) - زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي) - يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) - أنس الزرزوري (بيرنلي الإنجليزي) - وليد شديرة (باري الإيطالي) - عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي) - سفيان بوفال (الريان القطري) - إبراهيم صلاح (رين الفرنسي)