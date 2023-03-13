نائب رئيس الاتحاد الجامبي: سمعت باهتمام الأهلي وتوتنام بضم بوجانج

أوضح باكاري جاميه نائب رئيس الاتحاد الجامبي لكرة القدم، أن آداما بوجانج لاعب منتخب الشباب يحظى باهتمام العديد من الأندية.

واحتلت جامبيا المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية للشباب بعد خسارتها النهائي أمام السنغال.

وقال جاميه عبر قناة صدى البلد: "ليس بشكل رسمي، لكن سمعت أن الأهلي مهتم بلاعبنا بوجانج، وكذلك توتنام".

وأضاف: "لو اهتموا بضم اللاعب، فسيتوجهون إلى ناديه للتفاوض معه لاستقدامه".

وأتم: "أتمنى أن ينتقل بوجانج إلى مستوى أعلى في مسيرته وينجح في محطته المقبلة".

ويبلغ بوجانج 18 عامًا، وقد سجّل 4 أهداف في أمم إفريقيا للشباب، منها ثلاثية في شباك جنوب السودان بربع النهائي، وهدف الفوز على نيجيريا في نصف النهائي.

ويلعب بوجانج في نادي ستيف بيكو الجامبي، ويكمل 19 عامًا في شهر مايو المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقتٍ سابق أن اللاعب يحظى بمتابعة توتنام هوتسبير، ونوتنجهام فورست، وأياكس أمستردام، وأوليمبيك مارسيليا.

ويعتبر بوجانج أول لاعب في تاريخ جامبيا يسجل هاتريك في إحدى مسابقات الاتحاد الإفريقي "كاف".