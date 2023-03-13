مواعيد مباريات الإثنين 13 مارس 2023.. الدوري المصري وكأس العرب

الإثنين، 13 مارس 2023 - 10:45

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

تنطلق اليوم الإثنين الموافق 13 من مارس 2023 منافسات كأس البطولة العربية للأندية المسماه بكأس الملك سلمان في النسخة الحالية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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الدوري المصري

يحل بيراميدز ضيفا على فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد المقاولون العرب في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على فريق جيرونا في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان فريق ساليزنيتانا في العاشرة إلا ربع مساء على استاد سان سيرو.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

كأس العرب

تنطلق منافسات كأس العرب للأندية في مرحلة الدور الأول، ويحل الشباب السعودي ضيفا على القوة الجوية العراقي في تمام الرابعة عصرا.

ويستضيف الهلال السوداني فريق المنامة البحريني في تمام السادسة مساء وتذاع المباريات عبر قناة الكأس 3.

كأس خادم الحرمين

تنطلق منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على فريق الفيحاء في الرابعة والنصف عصرا.

بينما يستضيف الوحدة فريق الباطن في تمام الثامنة مساء.

دوري السلة

تختتم منافسات مرحلة المجموعة بدوري السوبر لكرة السلة اليوم الإثنين بأربع مواجهات مثيرة.

يحل سموحة ضيفا على مصر للتأمين، بينما يستضيف الزمالك فريق المصرية للاتصالات، ويستضيف الجزيرة فريق طلائع الجيش.

وتختتم المنافسات بمواجهة مرتقبة عندما يستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي.

الدوري المصري كرة سلة كأس العرب البطولة العربية للأندية
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