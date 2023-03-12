عضو إدارة بلوزداد يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الزمالك

كشف رضا مالك عضو مجلس إدارة شباب بلوزداد عن سبب نقل مباراة فريقه ضد الزمالك إلى ملعب 5 يوليو.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبلة على ملعب 5 يوليو في الجزائر بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي شباب بلوزداد قد أعلن نقل ملعب مباراته ضد الزمالك إلى ملعب 05 جويلية 1962 بدلا من ملعب 19 ماي 1956 بعنابة

وقال مالك عبر أون تايم سبورتس: "المباراة نقلت إلى ملعب 5 يوليو لأن الإدارة تقدم بذلك الطلب ليزيد عدد الحضور الجماهيري لأن المسافة بعيدة إلى مدينة عنابة لذلك نريد أن تكون الظروف أفضل".

وتابع "تمنى أن يكون الحضور الجماهيري أكبر لأن حضورهم يزيد من قوة وصلابة وإرادة اللاعبين ودورهم كبير جدا ويرفع من المعنويات".

وواصل "في المباراة الماضية حضر ما يقارب 40 ألف متفرج ونتمنى أن تكون مباراة كروية جيدة، والحظوظ متساوية بين الفريقين والزمالك بمثابة إخوتنا وسنستضيفهم في بلدهم وفي النهاية المباراة ستكون مكسب للكرة العربية بالكامل".

وأضاف "أحمد قندوسي لاعب أكد قدراته في الموسم الحالي والأهلي تمكن من التعاقد مع لاعب كبير ومستواه رائع ولا يزال شابا وسيضيف الكثير وأتمنى أن يوفقه الله وأن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي".

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

ويأتي في المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط خلف الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.