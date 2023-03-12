تين هاج: الحكم أثر على نتيجة المباراة أمام ساوثامبتون.. واللاعبين أظهروا شخصية كبيرة

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن حكم مباراة فريقه أمام ساوثامبتون أثر على نتيجتها.

وفقد مانشستر يونايتد نقطتين في صراع المركز الرابع بالتعادل مع ساوثامبتون دون أهداف ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أحيي الفريق كثيرا. أظهروا شخصية كبيرة للعب لفترة طويلة مع لاعب منقوص. لقد كانوا أقوياء جسديا وعقليا للحصول على نقطة".

وأضاف عن ما إذا كان يجب أن يحصل مان يونايتد على ركلة جزاء: "بالتأكيد. ليس هناك شك، لا أعرف لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد".

وواصل عن طرد كاسيميرو "لعب أكثر من 500 مباراة في أوروبا ولم يحصل على بطاقة حمراء واحدة. الآن حصل على اثنتين في الدوري الإنجليزي".

واستطرد "ما أتحدث عنه هو عدم الاتساق والاستمرارية في القرارت، لم يعد يعرف اللاعبون ما هي سياسة التحكيم".

وأتم "غياب كاسيميرو ليس الأزمة فسنتعامل مع ذلك ولكن الحكم أثر على نتيجة المباراة.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا ببطاقة حمراء على كاسيميرو ومطالبة بأكثر من ضربة جزاء من لاعبي مانشستر يونايتد.

سيحرم مانشستر يونايتد من خدمات لاعبه لأربع مباريات بسبب تلقيه البطاقة الحمراء للمرة الثانية في الموسم.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنام مع مباراة أقل للسبيرز.

واستمر ساوثامبتون في المركز الأخير للدوري برصيد 22 نقطة.