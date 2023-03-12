أوديجارد: تروسارد أضاف لـ أرسنال الكثير.. وهذا ما علينا فعله لنهاية الموسم

الأحد، 12 مارس 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد قائد أرسنال يحتفل بهدفه

ظهر مارتن أوديجارد قائد أرسنال سعيدا بعد الفوز الكبير على فولام بجانب عودة جابريل جيسوس للمشاركة وانسجام لياندرو تروسارد مع الفريق.

وفاز أرسنال على فولام بثلاثة أهداف دون مقابل سجل فيها أوديجارد الهدف الأخير ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال اوديجارد في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لقد قدمنا أداء جيدا منذ البداية. سيطرنا على المباراة وسجلنا الأهداف في الشوط الأول وكان الشوط الثاني مختلفا بعض الشيء".

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وأضاف "لقد جلب لياندرو تروسارد بعض الأشياء الرائعة للفريق. أحب اللعب معه، يتمكن دائما من إيجاد التمريرة الصحيحة ونحن سعداء حقا بوجوده في الفريق".

وصنع تروسارد أهداف أرسنال الثلاثة في المباراة ليكون أول لاعب يصنع ثلاثة أهداف في الشوط الأول من أي مباراة طوال تاريخ البريميرليج.

وواصل عن الهدف "لقد كانت كرة جيدة من تروسارد، حافظت على تركيزي ووضعت تسديدتي في الزاوية".

واستطرد عن عودة جابرييل جيسوس "إنها دفعة هائلة لنا، لقد ابتعد لفترة والآ، عاد. نعرف ما الذي سيعطيه للفريق ونحن متحمسون لاستعادته".

وعاد جيسوس للمشاركة مع أرسنال للمرة الأولى منذ 12 نوفمبر الماضي إثر إصابة تعرض لها مع منتخب البرازيل في كأس العالم.

وأتم عما تبقى من الموسم "سنواصل العمل بنفس التركيز. قلنا طوال الموسم أننا سنأخذ كل مباراة على حدى، سنفعل نفس الأشياء وسنواصل العمل بجد ونرى إلى أين يأخذنا ذلك في النهاية".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي قبل 12 مباراة على نهاية الموسم.

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