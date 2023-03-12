الدرجة الرابعة - أحمد جعفر يسجل هاتريك ويقود دياموند للفوز بـ 11 هدفا ضد المطابع

الأحد، 12 مارس 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

فريق دياموند

قاد أحمد جعفر فريق دياموند للفوز على المطابع بـ 11 هدفا دون مقابل في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الرابعة المصري.

وشهدت المباراة تسجيل جعفر لثلاثة أهداف.

ووصل جعفر لهدفه الـ 22 بقميص دياموند.

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وانضم لاعب الزمالك السابق لدياموند في بداية الموسم الحالي.

وضمن دياموند الصعود لدوري الدرجة الثالثة في الموسم المقبل بعد أن تصدر المجموعة الثانية بمنطقة القاهرة.

المهاجم الدولي المخضرم سبق له اللعب لـ الزمالك خلال فترتين، الأولى بين 2009 و2014 وفي الثانية موسم 2016-17.

وبقميص الأبيض حقق 3 ألقاب لكأس مصر ولقب كأس السوبر المصري 2016.

وسبق لـ جعفر اللعب بقمصان أندية منوف والمصرية للاتصالات وإنبي وبتروجت وزد وزمالك الشارقة الإماراتي.

كما ارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.

أحمد جعفر دياموند الدرجة الرابعة
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