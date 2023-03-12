الدرجة الرابعة - أحمد جعفر يسجل هاتريك ويقود دياموند للفوز بـ 11 هدفا ضد المطابع

قاد أحمد جعفر فريق دياموند للفوز على المطابع بـ 11 هدفا دون مقابل في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الرابعة المصري.

وشهدت المباراة تسجيل جعفر لثلاثة أهداف.

ووصل جعفر لهدفه الـ 22 بقميص دياموند.

وانضم لاعب الزمالك السابق لدياموند في بداية الموسم الحالي.

وضمن دياموند الصعود لدوري الدرجة الثالثة في الموسم المقبل بعد أن تصدر المجموعة الثانية بمنطقة القاهرة.

المهاجم الدولي المخضرم سبق له اللعب لـ الزمالك خلال فترتين، الأولى بين 2009 و2014 وفي الثانية موسم 2016-17.

وبقميص الأبيض حقق 3 ألقاب لكأس مصر ولقب كأس السوبر المصري 2016.

وسبق لـ جعفر اللعب بقمصان أندية منوف والمصرية للاتصالات وإنبي وبتروجت وزد وزمالك الشارقة الإماراتي.

كما ارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.

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