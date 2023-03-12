هاتريك صناعة وعودة جيسوس.. أرسنال يضرب فولام بالثلاثة ويواصل مطاردة اللقب

تغلب أرسنال على مضيفه فولام بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية الجانرز جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد في الدقائق 21 و26 و45+2.

وصنع لياندرو تروسار هذه الأهداف الثلاثة جميعا، ليكون أول من يصنع 3 أهداف في الشوط الأول لمباراة واحدة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف عكسي قبل الانطلاقة

أودع أنتوني روبينسون لاعب فولام الكرة في شباكه بالخطأ في الدقيقة 17 حين كان يحاول تشتيت العرضية.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة 20 أهدر جرانيت تشاكا رأسية خطيرة تصدى لها الحارس بيرند لينو ببراعة.

فيما أرسل تروسار ركنية في الدقيقة التالية أسكنها جابرييل بالرأس في شباك فولام.

الصحوة مستمرة

سريعا سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعد تمريرة من تروسار أيضا.

وفي الدقيقة 38 كاد تروسار أن يسجل ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

فيما رد أندرياس بيريرا في الدقيقة 41 بتسديدة مرت فوق العارضة.

وحاول مارتينيلي التسديد في الدقيقة 44 ولكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى.

وأخيرا تلقى أوديجارد تمريرة تروسار ليسجل الثالث بلمسة سريعة على يسار الحارس.

عارضة وعودة

أخطر فرص فولام أتت بتسديدة من بوبي ريد أبعدها أرون رامسديل في الدقيقة 69، لتعود الكرة وتصل إلى ألكساندر ميتروفيتش برأسية ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 72 حل ريس نيلسون وكيران تيرني بدلا من بوكايو ساكا وأوليكساندر زينشنكو.

وفي الدقيقة 77 عاد جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال بعد طول غياب للإصابة، رفقة فابيو فييرا، على حساب مارتينيلي وتروسار.

وفي الدقيقة 80 أتى تاكيهيرو تومياسو بدلا من بن وايت.

وكاد جيسوس أن يسجل في الدقيقة 85 بتسديدة تصدى لها لينو، فيما حاول أوديجارد في الدقيقة 88 ولكن الكرة مرت فوق العارضة.

بذلك يرفع أرسنال رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

فيما تجمد رصيد فولام عند 39 نقطة في المركز الثامن.

هبوط محتمل

تعادل وست هام مع ضيفه أستون فيلا بهدف لكل فريق، حيث تقدم أولي واتكينز في الدقيقة 17، وتعادل سعيد بنرحمة في الدقيقة 26.

وست هام يواصل مواجهة شبح الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر ولا يفصله سوى فارق الأهداف عن بورنموث برصيد 24 نقطة.

فيما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.