في مباراة الجدل التحكيمي.. مانشستر يونايتد يفقد نقطتين بالتعادل مع ساوثامبتون

فقد مانشستر يونايتد نقطتين في صراع المركز الرابع بالتعادل مع ساوثامبتون دون أهداف ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا ببطاقة حمراء على كاسيميرو ومطالبة بأكثر من ضربة جزاء من لاعبي مانشستر يونايتد.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنام مع مباراة أقل للسبيرز.

واستمر ساوثامبتون في المركز الأخير للدوري برصيد 22 نقطة.

التشكيل

قرر إر يك تين هاج الدفع بخماسي هجومي على غير العادة أمام ساوثامبتون، بوجود كاسيميو كلاعب ارتكاز وحيد.

وشارك بذلك جادون سانشو بشكل أساسي في مكان فريد، بجانب تواجد أرون وان بيساكا على حساب ديوجو دالوت.

أحداث المباراة

حاول مانشستر يونايتد الوصول لمرمى ساوثامبتون مبكرا فأرسل بيساكا عرضية مع الدقيقة السادسة أبعدها بيلا كوتشاب قبل أن تصل إلى راشفورد أمام المرمى الخالي.

رد ساوثامبتون بتسديدة عن طريق كايل ووكر بيترز في الدقيقة 11 تصدى لها ديفيد دي خيا.

وأهدر ماركوس راشفورد فرصة الهدف الاول في الدقيقة 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لم يحسن تسديدها لتخرج بجوار القائم.

وتألق ديفيد دي خيا في الدقيقة 25 ليحافظ على نظافة شباكه بعد رأسية من ثيو والكوت.

وتلقى كاسيميرو البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 34 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

وبذلك سيحرم مانشستر يونايتد من خدمات لاعبه لأربع مباريات بسبب تلقيه البطاقة الحمراء للمرة الثانية في الموسم.

وتألق جافين بازونو حارس ساوثامبتون ليتصدى لرأسية قوية من رافائيل فاران في الدقيقة 39.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد عرضية اصطدمت بيد بيلا كوتشاب ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

وتدخل بعدها إريك تين هاج ليدخل سكوت مكتومناي في مكان فيجورست وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أولى فرص الشوط الثاني جاءت عن طريق وارد براوس في الدقيقة 51 بركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم.

وعاد ديفيد دي خيا للتألق مجددا بالتصدي لانفراد من ثيو والكوت في الدقيقة 65 بعد هجمة مرتدة خطيرة.

رد مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68 تصدى لها بازونو واصطدمت بالقائم.

القائم تدخل مجددا ولكن هذه المرة لصالح مانشستر يونايتد ليمنع ووكر بيترز من تسجيل هدف التقدم لساوثامبتون في الدقيقة 70.

تدخل بعدها إريك تين هاج بدخول فاكوندو بيليستري وأليخاندرو جارناتشو مع الدقيقة 74 في مكان جادون سانشو وأنتوني.

وطالب ماركوس راشفورد بركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد انفراد ومراوغة للحارس بازونو ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

جارناتشو تعرض للإصابة في الدقيقة 91 ليخرج ويترك مكانه لفريد، مع دخول هاري ماجواير أيضا في مكان ليساندرو مارتينيز.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليفقد مانشستر يونايتد نقطتين في صراع المركز الرابع.