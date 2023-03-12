انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2) (2) نيس

الأحد، 12 مارس 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

نانت - نيس

يستقبل نانت نظيره نيس في الجولة 27 للدوري الفرنسي.

ويقدم FilGoal.com تغطية للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق89. جوووول التعادل لنانت عن طريق مصطفى محمد برأسية رائعة.

ق71. جووول الثاني لنيس عن طريق يوسف ندايشيميي.

ق65. دخول مصطفى محمد بدلا من موسيس سيمون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 ركلة جزاء ضائعة بواسطة بلاس

ق.33 ركلة جزاء لـ نانت

ق.31 موسى سيسوكو يسجل التعادل بضربة رأسية

ق.5 هدف مبكر لـ نيس من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية قابلها تاريم موفي

بداية المباراة

**المباراة تبدأ في الرابعة عصرًا.

**مصطفى محمد بديل أمام نيس.

مصطفى محمد نانت نيس الدوري الفرنسي
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