انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2) (2) نيس

سجل هدفه التاسع.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد نيس

برأسية قاتلة.. مصطفى محمد ينقذ نانت من الخسارة ضد نيس

بمشاركة إمام عاشور.. موقف ميتيلاند يتأزم قبل المرحلة الختامية بعد خسارة من متذيل الترتيب