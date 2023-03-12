تشكيل مانشستر يونايتد - خماسي هجومي ناري أمام ساوثامبتون

الأحد، 12 مارس 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

دفع إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بأغلب أسلحته الهجومية في مواجهة ساوثامبتون.

ويستقبل يونايتد نظيره ساوثامبتون في أولد ترافورد بالجولة 27 للدوري الإنجليزي.

ويعتمد تين هاج على الرباعي برونو فيرنانديش، وأنتوني، وجادون سانشو، وماركوس راشفورد خلف المهاجم الصريح فوت فيجورست.

ويعود آرون وان بيساكا لمركز الظهير الأيمن على حساب ديوجو دالوت.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، فيما يحتل ساوثامبتون المركز 20 -الأخير- برصيد 21 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو

الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديش - أنتوني - جادون سانشو - ماركوس راشفورد

الهجوم: فوت فيجورست

دكة البدلاء: توم هيتون - هاري ماجواير - ديوجو دالوت - تايريل مالاسيا - سكوت ماكتوميناي - فريد - فاكوندو بييستري - أليخاندرو جارناتشو

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
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