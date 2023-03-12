تشكيل أرسنال - تغييران لـ أرتيتا أمام فولام.. وجيسوس على دكة البدلاء

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال تغييرين على التشكيل الأساسي أمام فولام عن مواجهة بورنموث الأخيرة.

ويحتل أرسنال الصدارة برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تغلب على كريتسال بالاس أمس السبت.

ودفع أرتيتا بالثنائي بن وايت وجرانيت تشاكا في التشكيل الأساسي.

كما استمر لياندرو تروسارد في التشكيل الأساسي لفريق أرسنال مع غياب إيدي نيكيتاه بسبب الإصابة.

ويتواجد جابرييل جيسوس على دكة بدلاء أرسنال للمرة الأولى منذ إصابته في كأس العالم.

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال ماجاليس – أولسكندر زينتشينكو

الوسط: توماس بارتي – مارتن أوديجارد – جرانيت تشاكا

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريل مارتينيلي – لياندرو تروسارد

وحقق فريق أرسنال الفوز في آخر أربع مبارياتهم خاضهم الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أرسنال لزيادة الفارق إلى خمس نقاط مجددا مع مانشستر سيتي أقرب منافسيه.