انتهت في الدوري المصري - أسوان (1) (2) فيوتشر.. فوز ثمين

يحل فيوتشر ضيفا على أسوان في الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق.80 جووووول إيفونا يسجل هدف خارق

ق.78 جوووول علي زعزع يسجل الهدف الثاني

ق.70 رأسية عبد الكبير الوادي تستقر بين قفازي عمرو حسام

ق.48 دخول إيفونا بدلا من محمد حمدي زكي المصاب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.17 تسديدة قوية من محمد ناجي يتألق أمامها جنش الذي يتصدى ويحافظ على نظافة شباكه

ق.7 جوووول كريم وليد يسجل الهدف الأول لـ فيوتشر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق.2 انطلاقة خطيرة من عبد الكبير الوادي الذي استغل خطأ في التمرير بدفاع أسوان وسدد كرة جاورت القائم

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة عصرًا