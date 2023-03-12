صنداونز: سنواجه الهلال برغبة الانتصار.. نحن ناد محترف وغير ذلك ليس من عادتنا

نفى مانكوبا منجيتي رئيس فريق كرة القدم في نادي صنداونز الجنوب إفريقي بشكل قاطع، المخاوف عن احتمالية التفويت أو التراخي أمام الهلال من أجل إقصاء الأهلي.

وتغلب صنداونز على فريق الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأزم موقف الأحمر من أجل التأهل لربع النهائي.

ولا بديل للأهلي عن الفوز في المباراتين المقبلتين أمام القطن في الكاميرون والهلال في القاهرة، مع انتظار هدية صنداونز بالتعادل أو الفوز على الهلال.

وقال مانكوبا عبر قناة المحور: "نحن نحترم الأهلي فهو أكبر فريق في إفريقيا، كنا نستعد للمباراة بشكل جيد".

وأضاف "نجحنا في إيقاف خطورة لاعبين مثل عبد القادر وتاو، بينما لم يشارك حسين الشحات".

وعن تسجيل هدفين بتسديد من خارج المنطقة أوضح "بكل صراحة، لدينا لاعبون يمتازون بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، ولكن لم تكن هناك تعليمات واضحة بالتسديد من الخارج هم فقط استغلوا عدم ضغط لاعبي الأهلي ففعلوا ذلك".

وبسؤاله عن بيرسي تاو أجاب مانكوبا "لا أعلم أي شيء عن احتمالية عودة تاو إلى صنداونز".

وشدد "لكنه كان أحد أفضل اللاعبين في المباراة ونعلم نقاط القوة لديه، ونجحنا بشكل كبير في إيقاف خطورته".

أما عن مخاوف جماهير الأهلي من مواجهة الهلال بالاحتياطي أوضح "نحن ناد محترف جدا ولدينا سمعة نحافظ عليها وهي مسؤولية أمام الإدارة والجماهير والجميع، بالتأكيد سنذهب بكل اللاعبين".

واختتم مانكوبا تصريحاته "سنذهب إلى السودان بعقلية الفوز ورغبة في تحقيق الانتصار بغض النظر عن نتيجة مواجهة الأهلي ضد القطن، سنبذل قصارى جهدنا في المباراة".

ويلعب الأهلي أمام القطن في الكاميرون مساء يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

بينما يحل صنداونز ضيفا على الهلال السوداني عصر السبت في ختام مباريات الجولة.