هالاند: أستمتع بكل لحظة هنا.. ويجب أن نتأقلم مع طرق مختلفة

السبت، 11 مارس 2023 - 22:37

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - كريستال بالاس × مانشستر سيتي

أبدى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز على مضيفه كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهورست بارك ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هالاند في تصريحاته لسكاي سبورتس: "3 نقاط لا يسهل الفوز بهم. بورنموث هزم ليفربول في توقيت سابق ولذلك فإن كل مباراة ليست سهلة، بل تتحول الأمور إلى معركة".

وأضاف "إنه ملعب جيد (سيلهورست بارك) وأنا أستمتع باللعب فيه. هذا عملي وأحبه".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: مواجهة بالاس في ملعبه دائما صعبة.. وعلينا أن نواصل مطاردة أرسنال لا مرور من دربي الرور.. دورتموند يتعثر للمرة الأولى منذ كأس العالم بالهدف رقم 28.. هالاند يمنح مانشستر سيتي انتصارا على كريستال بالاس لصالح مرضى السرطان.. بيع قفازات مارتينيز في نهائي كأس العالم

وأوضح "الكل يعلم كم من المهم أن نفوز في هذه المباراة لنواصل المضي قدما. لم أكن قلقا من النتيجة حيت كانت تعادلا سلبيا، فقد عدنا من 2-0 أمامهم في المرة الماضية".

وتابع "يجب أن نلعب بطرق مختلفة، فالخصوم يتأقلمون على طريقة لعبنا".

وعن تسجيل الهدف قال: "أحاول أن أتنفس وأن أكون داخل اللحظة، وهذا ما فعلته".

واختتم "أستمتع بكل ثانية في إنجلترا. كل مباراة يجب أن نفوز بها، والآن لدينا لايبزج (في دوري أبطال أوروبا) ثم بيرنلي (في كأس الاتحاد)".

وسجل إرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وكان هذا هو الهدف رقم 28 للمهاجم النرويجي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب غدا أمام فولام.

فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي إرلينج هالاند
نرشح لكم
جوارديولا: مواجهة بالاس في ملعبه دائما صعبة.. وعلينا أن نواصل مطاردة أرسنال بالهدف رقم 28.. هالاند يمنح مانشستر سيتي انتصارا على كريستال بالاس لصالح مرضى السرطان.. بيع قفازات مارتينيز في نهائي كأس العالم بوتر: تشيلسي يتحسن تدريجيا.. وهذا سبب خروج فيليكس انتهت في الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (1) مانشستر سيتي رغم التسلل والفيديو.. تشيلسي يضرب ليستر بثلاثية ويحقق فوزه الثاني على التوالي الدوري الإنجليزي - توتنام يبتعد بالمركز الرابع.. وصراع مشتعل في مقاعد الهبوط والمسابقات الأوروبية تشكيل مانشستر سيتي - برناردو يعوض دي بروين.. ومحرز على الدكة أمام كريستال بالاس
أخر الأخبار
الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف تجديد تعاقد مابولولو وزوران 15 دقيقة | الدوري المصري
هالاند: أستمتع بكل لحظة هنا.. ويجب أن نتأقلم مع طرق مختلفة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: مواجهة بالاس في ملعبه دائما صعبة.. وعلينا أن نواصل مطاردة أرسنال 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قطار البارتينوبي يعاود الانطلاق.. نابولي يفترس أتالانتا بثنائية 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك يحبط عودة الاتحاد وينتظر منافسه في نصف نهائي الدوري 52 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - في الجول يكشف: مطالبات بتأجيل الجولة 23 بسبب ضغط المباريات ساعة | الدرجة الثانية
لا مرور من دربي الرور.. دورتموند يتعثر للمرة الأولى منذ كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب صنداونز: الطريق طويل للغاية في دوري الأبطال.. وتاو إنسان لا يصدق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية