هالاند: أستمتع بكل لحظة هنا.. ويجب أن نتأقلم مع طرق مختلفة

أبدى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز على مضيفه كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهورست بارك ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هالاند في تصريحاته لسكاي سبورتس: "3 نقاط لا يسهل الفوز بهم. بورنموث هزم ليفربول في توقيت سابق ولذلك فإن كل مباراة ليست سهلة، بل تتحول الأمور إلى معركة".

وأضاف "إنه ملعب جيد (سيلهورست بارك) وأنا أستمتع باللعب فيه. هذا عملي وأحبه".

وأوضح "الكل يعلم كم من المهم أن نفوز في هذه المباراة لنواصل المضي قدما. لم أكن قلقا من النتيجة حيت كانت تعادلا سلبيا، فقد عدنا من 2-0 أمامهم في المرة الماضية".

وتابع "يجب أن نلعب بطرق مختلفة، فالخصوم يتأقلمون على طريقة لعبنا".

وعن تسجيل الهدف قال: "أحاول أن أتنفس وأن أكون داخل اللحظة، وهذا ما فعلته".

واختتم "أستمتع بكل ثانية في إنجلترا. كل مباراة يجب أن نفوز بها، والآن لدينا لايبزج (في دوري أبطال أوروبا) ثم بيرنلي (في كأس الاتحاد)".

وسجل إرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وكان هذا هو الهدف رقم 28 للمهاجم النرويجي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب غدا أمام فولام.

فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.