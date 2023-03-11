جوارديولا: مواجهة بالاس في ملعبه دائما صعبة.. وعلينا أن نواصل مطاردة أرسنال

السبت، 11 مارس 2023 - 22:22

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن فريقه قدم الكثير في مواجهة صعبة أمام كريستال بالاس، مشيرا إلى أنهم يجب ان يواصلوا تقديم كل ما لديهم في الدوري للحاق بأرسنال.

وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بهدف دون مقابل سجله النرويجي إرلينج هالاند من ضربة جزاء ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " في كل مرة نأتي إلى هنا كان الأمر صعبا للغاية. دائما ما ينتابني هذا الشعور عندما نأتي إلى هنا. نحن نكافح لأننا نريد تسجيل المزيد من الأهداف".

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وأضاف "لديهم أسلحة قوية، زاها وأوليسي وإيزي. إنهم مهاجمون رائعون ولديهم تهديد لا يُصدق. إنها مسألة صبر، كنا نعلم أنهم سوف يضيعون الوقت لذلك علينا أن نضغط للوصول للهدف".

وواصل "كل شيء أسعدني، لقد دافعوا عن ستة لاعبين في منطقة الجزاء وكان لإرلينج هالاند رجلين لمراقبته ولدن جوندوجان واحدا".

واستطرد "الفرق تدافع بعمق ضد هالاند. ألفاريز مهم للغاية ونحن بحاجة إليه. كنا بحاجة إليه في الوسط وكان لديه فرصة. جوندوجان لاعب استثنائي وحصل على ركلة الجزاء وهالاند فعل الباقي".

وتابع "جواو كانسيلو غادر لذا ليس لدينا أظهرة. فقط كايل ووكر وسيرجيوجوميز والباقي ليسوا كذلك. نلعب بأربعة مدافعين ونحن أقوياء. إنهم لاعبون رائعون ولهذا دافعنا بشكل جيد.

وأتم "بالطبع آرسنال يحظى بمسيرة رائعة في الموسم، ما زلنا هنا. حصد آرسنال 50 نقطة ولعبنا مباراة صعبة ذهابا ونجحنا في الفوز بها. علينا الآن أن نقدم كل ما لدينا يوم الثلاثاء ثم في المواجهة المقبلة آمل أن يعيش الاتحاد واحدة من أفضل الليالي التي عشناها ويمكننا فعل ذلك مرة أخرى".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب غدا أمام فولام.

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