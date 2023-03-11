لا مرور من دربي الرور.. دورتموند يتعثر للمرة الأولى منذ كأس العالم

السبت، 11 مارس 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

شالكه × دورتموند

تعادل شالكه مع ضيفه بوروسيا دورتموند في "دربي الرور" الكلاسيكي في الدوري الألماني، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين.

تقدم دورتموند بواسطة نيكو شلوتيربيك في الدقيقة 38، بهدف من صناعة رافاييل جيريرو.

وتعادل شالكه في الدقيقة 50 بواسطة ماريوس بولتر بعد تمريرة من مايكل فراي.

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استرد دورتموند التقدم في الدقيقة 60 بواسطة رافاييل جيريرو بعد تمريرة من إيمري تشان.

ومنذ البدء في جمع أرقام أوبتا في 2004-2005، لا يوجد لاعب شارك في أهداف خلال دربي دورتموند وشالكه أكثر من رافاييل جيريرو بـ 8 أهداف، حيث سجل 5 وصنع 3.

هذا لم يكن كافيا، إذ تعادل كينان كارامان بصناعة بولتر هذه المرة في الدقيقة 79.

بذلك يتعثر بوروسيا دورتموند للمرة الأولى منذ العودة من توقف كأس العالم بين نوفمبر وديسمبر الماضيين.

التعادل ترك دورتموند برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر.

أما شالكه، فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

الدوري الألماني شالكه دربي الرور بوروسيا دروتموند
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