بالهدف رقم 28.. هالاند يمنح مانشستر سيتي انتصارا على كريستال بالاس

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهورست بارك ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وكان هذا هو الهدف رقم 28 للمهاجم النرويجي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب غدا أمام فولام.

فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

بداية خافتة

سدد رودري من متابعة اصطدمت بدفاعات بالاس في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة الرابعة انطلق جاك جريليش وراوغ وسدد ولكن بجوار القائم.

حاول هالاند في الدقيقة 19 بتسديدة اصطدمت بالدفاع.

ومن داخل المنطقة في الدقيقة 28، أهدر هالاند أخطر فرص الشوط الأول بتسديدة مرت فوق العارضة بغرابة.

واصل النرويجي المحاولة بكرة أخرى اصطدمت بالدفاع في الدقيقة 32.

فيما أتى رد كريستال بالاس بتسديدة من ويلفريد زاها حولها الدفاع إلى ركنية، في شوط انتهى بالتعادل السلبي.

الإنقاذ

حاول فيل فودين في الدقيقة 57 بتسديدة على حدود المنطقة تصدى لها الحارس فيسنتي جوايتا بسهولة.

وبعد دقيقة واحدة خرج فودين تاركا موقعه للأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وتحصل سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 76، بعد عرقلة مايكل أوليسيه للاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان داخل المنطقة.

سجل هالاند من تلك الركلة في الدقيقة 78، بقدمه اليسرى على يمين الحارس جوايتا، ثم أتى كيفن دي بروين بدلا من برناردو سيلفا.

الفوز هو الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ التعادل مع نوتنجهام فورست 1-1.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب غدا أمام فولام.

فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويعود سيتي إلى منافسات الدوري في الأول من أبريل بمواجهة ليفربول على ملعب الاتحاد.