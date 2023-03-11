أبطال إفريقيا - الوداد يحكم قبضته على صدارة مجموعته بثنائية أمام بترو أتليتكو

السبت، 11 مارس 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

الوداد وبترو أتليتكو

حافظ الوداد المغربي على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بفوز خارج قواعده على بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين دون مقابل في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

بعد شوط أول سلبي، نجح الكونغولي أرسين زولا الهدف الأول في الدقيقة 59 ليوقع على أول أهدافه في البطولة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل بولي جونيور سامبا هدف حسم النقاط الثلاث للفريق المغربي.

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وبذلك يكون الوداد قد كرر فوزه على بترو أتليتكو بعد الانتصار بهدف دون مقابل في المغرب.

الفوز رفع رصيد الوداد للنقطة التاسعة في الصدارة.

على الجانب الآخر، توقف رصيد بترو أتليتكو عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الذي سيواجه فيتا كلوب.

ويخرج الوداد لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الخامسة، بينما يلعب بترو أتليتكو أمام شبيبة القبائل في الجزائر.

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