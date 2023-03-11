بوتر: تشيلسي يتحسن تدريجيا.. وهذا سبب خروج فيليكس

السبت، 11 مارس 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

أبدى جراهام بوتر مدرب تشيلسي سعادته بالفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد كان أسبوعا جيدا. حققنا 3 انتصارات جيدة. أنا سعيد للجماهير".

وأضاف "كنا على بعد القليل من تسجيل المزيد من الأهداف. لقد فزنا بفضل الجودة في النهاية".

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وأوضح "الفضل يرجع للأداء الجماعي. هذا يتطلب وقتا لتحسينه، كما أن الروح ترتفع".

وواصل بوتر "مارك كوكوريا كان خارج القائمة لبعض الوقت ولكنه الآن لعب مباراتين رائعتين، هذا ما نبحث عنه".

وعن إنزو فيرنانديز صانع الهدف الثاني قال: "إنه لاعب مذهل. أعتقد أنه سيواصل التحسن حين يكون معنا أكثر".

وتابع "يمكنك رؤية جودته، حين يحصل على الكرة ويمررها للأمام، فهو يرى كل شيء".

وعن هدف جواو فيليكس الملغي قال: "لقد كان عملا رائعا باستثناء كونه تسللا في النهاية".

أما عن ميكايلو مودريك قال: "إنه يتحسن باستمرار. فهو لاعب شاب لا يملك الكثير من الخبرة".

وعن خروج جواو فيليكس وحقيقة إصابته قال: "هذا خيار تكتيكي. أردت استخدام لاعب وسط إضافي، ولذلك أشركت كونور جالاجر".

وأخيرا عن أزمة بي بي سي مع مقدمها جاري لينيكر التي أعلنت إيقافه وتضامن معه العديد من أطراف مجتمع الكرة الإنجليزية قال: "لأ أملك الكثير لقوله. أتمنى أن يتم حل هذا الموقف".

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 37 نقطة من 26 مباراة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس عشر.

وبذلك حقق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 5 مباريات بلا فوز.

تشيلسي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي جراهام بوتر
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