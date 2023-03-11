انتهت في الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (1) مانشستر سيتي
السبت، 11 مارس 2023 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة من هنا
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ق 78 جووووووووول إرلينج هالاند يسجلها بيسراه على يمين فيسنتي جوايتا
ق 76 ركلة جزااااء.. مايكل أوليسيه يعرقل إلكاي جوندوجان داخل المنطقة
ق 69 جاك جريليش يسدد وفيسنتي جوايتا يتصدى
ق 58 جوليان ألفاريز بدلا من فيل فودين
ق 57 فيل فودين يسدد على حدود المنطقة والحارس يتصدى
نهاية الشوط الأول
ق 33 زاها يسدد والدفاع يبعدها إلى ركنية
ق 32 هالاند يسدد والكرة تصطدم بالدفاع
ق 28 هالاند يسدد من داخل المنطقة ولكن فوق العارضة بغرابة
ق 19 هالاند يسدد في الدفاع
ق 4 جريليش يراوغ ويسدد ولكن تمر بجوار القائم
ق 3 رودري يسدد متابعة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة
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