انتهت في الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (1) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 78 جووووووووول إرلينج هالاند يسجلها بيسراه على يمين فيسنتي جوايتا

ق 76 ركلة جزااااء.. مايكل أوليسيه يعرقل إلكاي جوندوجان داخل المنطقة

ق 69 جاك جريليش يسدد وفيسنتي جوايتا يتصدى

ق 58 جوليان ألفاريز بدلا من فيل فودين

ق 57 فيل فودين يسدد على حدود المنطقة والحارس يتصدى

نهاية الشوط الأول

ق 33 زاها يسدد والدفاع يبعدها إلى ركنية

ق 32 هالاند يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 28 هالاند يسدد من داخل المنطقة ولكن فوق العارضة بغرابة

ق 19 هالاند يسدد في الدفاع

ق 4 جريليش يراوغ ويسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 3 رودري يسدد متابعة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة