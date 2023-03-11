استراحة الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 11 مارس 2023 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية الشوط الأول
ق 33 زاها يسدد والدفاع يبعدها إلى ركنية
ق 32 هالاند يسدد والكرة تصطدم بالدفاع
ق 28 هالاند يسدد من داخل المنطقة ولكن فوق العارضة بغرابة
ق 19 هالاند يسدد في الدفاع
ق 4 جريليش يراوغ ويسدد ولكن تمر بجوار القائم
ق 3 رودري يسدد متابعة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة
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