استراحة الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 11 مارس 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق 33 زاها يسدد والدفاع يبعدها إلى ركنية

ق 32 هالاند يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 28 هالاند يسدد من داخل المنطقة ولكن فوق العارضة بغرابة

ق 19 هالاند يسدد في الدفاع

ق 4 جريليش يراوغ ويسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 3 رودري يسدد متابعة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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