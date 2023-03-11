رغم التسلل والفيديو.. تشيلسي يضرب ليستر بثلاثية ويحقق فوزه الثاني على التوالي

تغلب تشيلسي على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية البلوز بن تشيلويل في الدقيقة 11 وكاي هافيرتز في الدقيقة 45+5 وماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 78، فيما سجل باتسون داكا هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 37 نقطة من 26 مباراة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس عشر.

رصاصة البداية

تسديدة صاروخية أطلقها بن تشيلويل، منحت تشيلسي الهدف الأول من ظهيره الأيسر العائد، لتستقر الكرة في شباك داني وارد في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 13 كاد دانييل أمارتي أن يسجل التعادل بعرضية من جيمس ماديسون ولكنها مرت بجوار القائم.

وأبعد القائم هدف تشيلسي الثاني بعد تسديدة من جواو فيليكس في الدقيقة 23.

عادت العارضة وأكرمت الطرف الآخر في الدقيقة 26، لتتصدى لتسديدة دوسبيري هال التي ارتطمت بكاليدو كوليبالي ثم العارضة ليمسك بها كيبا أريزابالاجا.

الفيديو والتعادل ولكن

سجل جواو فيليكس في الدقيقة 35 بلمسة واحدة من عرضية، ولكن بعد المراجعة ألغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 39 سجل باتسون داكا هدف تعادل ليستر بتسديدة رائعة بعد تمريرة من ريكاردو بيريرا.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول، سجل كاي هافيرتز كرة رائعة فوق الحارس، بعد بينية رائعة من إنزو فيرنانديز.

الثالث والطرد

سجل ميكايلو مودريك في الدقيقة 74 هدفا للبلوز، ولكن ألغي بعد المراجعة بداعي التسلل كالعادة.

وفي الدقيقة 78 سجل كوفاسيتش الثالث بتسديدة رائعة، بعد تمريرة من هافيرتز إلى رأس مودريك الذي هيأها للكرواتي، وبعد المراجعة أخيرا احتسب تلك المرة.

وغادر ووت فاس مدافع ليستر أرض الملعب عقب تدخل عنيف على كارل تشوكويميكا في الدقيقة 87 ببطاقة حمراء مباشرة.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 37 نقطة من 26 مباراة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس عشر.

وبذلك يحقق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 5 مباريات بلا فوز.