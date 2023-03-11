الدوري الإنجليزي - توتنام يبتعد بالمركز الرابع.. وصراع مشتعل في مقاعد الهبوط والمسابقات الأوروبية

استغل توتنام سقوط ليفربول أمام بورنموث ليبتعد بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام توتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ريتشارليسون كاد أن يرد على مدربه كونتي في الدقيقة الرابعة ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

واستغل هاري كين عرضية من بيدرو بورو في الدقيقة 19 ليرتقي لها برأسه إلى الشباك.

الهدف هو الثامن بالرأس من هاري كين هذا الموسم ليفصله هدف واح عن دونكان فيرجسون الذي سجل تسعة أهداف بالرأس في موسم 1997-1998 كأكثر اللاعبين تسجيلا بالرأس في موسم واحد طوال تاريخ البريميرليج.

وعاد ريتشارليسون ليتحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 34 سجلها هاري كين بنجاح.

وبذلك يكون هاري كين قد سجل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي في ستة مواسم مختلفة وهو ثالث لاعب يصل لهذا الرقم بعد آلان شيرار وسيرجيو أجويرو.

وفي الدقيقة 62 وقع سون هيونج مين على الهدف الثالث بتسديدة أرضية بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وقلص القائد جو وورال النتيجة في الدقيقة 81 مستغلا عرضية من فيليبي.

وفي الدقيقة 93 احتسب الحكم ركلة جزاء على توتنام بعد لمسة يد من ديان كولوسيفسكي ولكن الحارس فريزر فورستر نجح في التصدي لها من أمام أندري أيوو.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 48 في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للريدز.

على الجانب الآخر، توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 26 نقطة في المركز الـ14 وبفارق ثلاث نقاط عن أماكن الهبوط.

وفي مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك، سقط برينتفورد في فخ الخسارة بهدف دون رد أمام مضيفه إيفرتون.

لم يمهل دوايت مكنيل الضيوف أكثر من 35 ثانية ليوقع على هدف المباراة الوحيد بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لم ينجح رايا في التصدي لها.

الفوز رفع رصيد إيفرتون للنقطة 25 في المركز الـ15 ليخرج من مناطق الهبوط، وتوقف رصيد برينتفورد عند 38 نقطة في المركز التاسع ويخسر فرصة الارتقاء للمركز السادس ولو مؤقتا.

وفي مواجهة مشابهة، تعادل ليدز يونايتد مع برايتون بهدفين لكل فريق على ملعب الأول.

تقدم أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 33 برأسية بعد عرضية من كاورو ميتوما.

وأدرك باتريك بامفورد التعادل في الدقيقة 40 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بفيلتمان وسكنت الشباك بعد تمريرة من جاك هاريسون.

وفي الشوط الثاني، سجل هاريسون بالخطأ في مرماه بعد عرضية من ميتوما واصطدمت بآيلينج ثم حارس المرمى ميليه وعادت إلى هاريسون لتصطدم به وتسكن الشباك مع الدقيقة 61.

هاريسون عاد ليصحح الخطأ في الدقيقة 78 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحرس ستيل.

التعادل رفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة 23 في المركز الـ18، ووصل برايتون للنقطة 39 في المركز السابع ليهدر فرصة معادلة نيوكاسل يونايتد في المركز السادس ولو مؤقتا.