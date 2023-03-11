الرياضية: انتهاء أزمة النصر مع أبو جبل

السبت، 11 مارس 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية نهاية الخلاف بين نادي النصر السعودي والحارس محمد أبو جبل بالتراضي.

محمد أبو جبل

النادي : البنك الأهلي

النصر

ويلعب أبو جبل حاليا في صفوف البنك الأهلي بعدما فشل انتقاله لصفوف النصر السعودي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف "انتهى بين النصر السعودي ومحمد أبو جبل بالتراضي وإغلاق القضية المرفوعة".

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ماذا حدث؟

سبق أن أفادت جريدة الاقتصادية السعودية بأن إدارة نادي النصر تبحث عن حل ودي مع محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعدما وقع عقود انضمامه للفريق.

وقال مصدر قريب الصلة بالصفقة لجريدة الاقتصادية: "أبو جبل وقع للنصر لمدة 3 مواسم دون أن يعلن النادي عن هذه الخطوة رسميا".

وأضاف "تسلم اللاعب مقدم العقد بقيمة 7 ملايين ريال".

وأشار التقرير إلى أن إدارة النصر ستجلس مع أبو جبل وديا للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، سواء بإجراء مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي تسلمه، أو تسويقه سواء بإعارته أو بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في خدماته.

بعد ذلك، أعلن محمد أبو جبل حارس منتخب مصر في أغسطس الماضي تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي النصر السعودي بسبب "عدم اعترافهم بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية". (طالع التفاصيل)

فيما رد نادي النصر السعودي على بيان محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر وأعلن شكواه للحارس لدى الاتحاد الدولي (فيفا) والمطالبة باستعادة المبلغ الذي دُفع له مسبقا. (طالع التفاصيل)

وتعاقد النصر مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس نيس وأرسنال ونابولي السابق، فيما انتقل أبو جبل لصفوف البنك الأهلي.

وخاض أبو جبل 15 مباراة الموسم الحالي في الدوري المصري استقبل 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 3.

محمد أبو جبل الدوري المصري النصر السعودي البنك الأهلي
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