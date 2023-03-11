تشكيل مانشستر سيتي - برناردو يعوض دي بروين.. ومحرز على الدكة أمام كريستال بالاس

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وتواجد برناردو سيلفا وجون ستونز في التشكيل الأساسي على حساب كيفن دي بروين وكايل ووكر.

واستمر تواجد رياض محرز على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، تاركا مكانه إلى فيل فودين.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس كالتالي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان أكي – مانويل أكانجي – روبن دياش – جون ستونز

الوسط: رودري – برناردو سيلفا – إلكاي جوندجان

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – جاك جريليش.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثانب برصيد 58 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال.

على الجانب الآخر، يحتل كريستال بالاس المركز الـ12 برصيد 27 نقطة مع مباراة أقل.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لمصلحة رجال جوارديولا بفضل ثلاثية هالاند.