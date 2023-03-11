دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع القطن.. القنوات الناقلة

السبت، 11 مارس 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

صنداونز والأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للمجموعة برصيد أربع نقاط من فوز على القطن الكاميروني وتعادل وخسارة مع صنداونز وخسارة أمام الهلال السوداني.

ويتذيل القطن المركز الأخير بدون نقاط بعدما تكبد 4 خسائر متتالية.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساءً.

وتلعب المباراة على ملعب أوميني سبورت دو جاروا في الكاميرون.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في 13 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر مرتين.

سجل لاعبو الأهلي 23 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 8 هدفا لبطل الكاميرون.

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