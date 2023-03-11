مؤتمر كولر: الأهلي لعب شوط أول سيئ للغاية.. جازفنا في الثاني وصنداونز عاقبنا بالمرتدات

شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه لعب شوط أول سيئ أمام صنداونز، مشيرا إلى أن صاحب الأرض استغل المرتدات في الشوط الثاني للابتعاد بالنتيجة.

وخسر الأهلي أمام صنداونز بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "صنداونز استحق الفوز اليوم، لعبنا شوط أول سيئ جدا".

وأضاف "أردنا أن نجازف قليلا في الشوط الثاني لنتمكن من تسجيل الأهداف والعودة في النتيجة".

وواصل "صنداونز استغل المرتدات وسجل أهدافا إضافية وهو ما جعل الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة لنا".

وتلقى الأهلي رابع أكبر هزيمة منذ بداية القرن الجديد في جميع البطولات بعد الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل أمام صنداونز في 2019، ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية عام 2013، ورينجرز النيجيري في كأس الاتحاد الإفريقي عام 2003، وبالتساوي مع الهزيمة 4-1 أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022 والاتحاد السكندري في الدوري 2014

لعنة جنوب إفريقيا

خاض الأهلي 14 مباراة حتى الآن في جنوب إفريقيا ولم يستطع تحقيق الفوز فيها مطلقا باحتساب لقاء اليوم.

وخسر الأهلي في جنوب إفريقيا ست مرات فيما تعادل في ثماني مباريات.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

وتجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

وسوف يحل الأهلي ضيفا في الجولة المقبلة على القطن في الكاميرون يوم الجمعة.

فيما يحل صنداونز ضيفا السبت المقبل على الهلال في السودان.