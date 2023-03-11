مباشر الدوري الإنجليزي - ليستر (0) - (1) تشيلسي.. توتنام (0) - (0) نوتنجهام.. التعادل يضيع

السبت، 11 مارس 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد ليدز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي ليستر سيتي ضد تشيلسي، وتوتنام ضد نوتنجهام فورست في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي

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ليستر ضد تشيلسي

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ق13: هدف التعادل يضيع من أمارتي بعد عرضية من ماديسون ورأسية من داخل الست ياردات بجوار القائم

ق11: جووووووووووووول أول من تشيلويل بتسديدة صاروخية على الطائر إلى شباك وارد

بداية المباراة

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توتنام ضد نوتنجهام فورست

ق3: هدف ملغي لـ ريتشارلسون بسبب التسلل

بداية المباراة

تشيلسي ليستر سيتي نوتنجهام فورست ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي
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