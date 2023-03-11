انتهت في الدوري الإنجليزي - ليستر (1) - (3) تشيلسي.. توتنام (3) - (1) نوتنجهام
السبت، 11 مارس 2023 - 17:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي ليستر سيتي ضد تشيلسي، وتوتنام ضد نوتنجهام فورست في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي
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ليستر 1-3 تشيلسي
ق 87 ووت فاس مدافع ليستر يطرد عقب تدخل عنيف على كارل تشوكويميكا
ق 80 الهدف يحتسب.. 3-1 أخيرا
ق 79 الهدف قيد المراجعة لتسلل محتمل
ق 78 جوووووول تشيلسي يسجل الثالث مرة أخرى.. تسديدة رائعة من ماتيو كوفاسيتش بعد تمريرة من هافيرتز إلى رأس مودريك إلى الكرواتي
ق 74 جووووول ميكايلو مودريك يسجل الثالث.. ولكن الهدف يتم إلغاؤه بداعي التسلل
استراحة
ق 45+5 جووووول كاي هافيرتز يلعب لمسة رائعة فوق الحارس بعد بينية رائعة من إنزو فيرنانديز.. 2-1
ق 39 جووووووول باتسون داكا يسجل التعادل
ق 35 جواو فيليكس يسجل هدفا ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل
ق26: العارضة تمنع التعادل بعد تسديدة من دوسبيري هال تصطدم بكوليبالي ثم العارضة وإلى يد كيبا
ق23: القائم يمنع الثاني من أمام جواو فيليكس بعد تسديدة ساقطة من أمام وارد
ق13: هدف التعادل يضيع من أمارتي بعد عرضية من ماديسون ورأسية من داخل الست ياردات بجوار القائم
ق11: جووووووووووووول أول من تشيلويل بتسديدة صاروخية على الطائر إلى شباك وارد
بداية المباراة
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توتنام 3-1 نوتنجهام فورست
ق 96 أندري أيو يهدر ركلة الجزاء في منتصف المرمى
ق 94 ركلة جزاء بلمسة يد على كولوسيفسكي
ق 81 جووووول نوتنجهام يقلص الفارق عن طريق جو وورال
ق 62 جوووووول سون يسجل الثالث
استراحة
ق 35 جووووول هاري كين يسجل الثاني من ركلة جزاء
ق19: جووووووول أول من هاري كين برأسية رائعة بعد عرضية من بيدرو بورو
ق3: هدف ملغي لـ ريتشارلسون بسبب التسلل
بداية المباراة