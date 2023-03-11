انتهت في الدوري الإنجليزي - ليستر (1) - (3) تشيلسي.. توتنام (3) - (1) نوتنجهام

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي ليستر سيتي ضد تشيلسي، وتوتنام ضد نوتنجهام فورست في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي

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ليستر 1-3 تشيلسي

ق 87 ووت فاس مدافع ليستر يطرد عقب تدخل عنيف على كارل تشوكويميكا

ق 80 الهدف يحتسب.. 3-1 أخيرا

ق 79 الهدف قيد المراجعة لتسلل محتمل

ق 78 جوووووول تشيلسي يسجل الثالث مرة أخرى.. تسديدة رائعة من ماتيو كوفاسيتش بعد تمريرة من هافيرتز إلى رأس مودريك إلى الكرواتي

ق 74 جووووول ميكايلو مودريك يسجل الثالث.. ولكن الهدف يتم إلغاؤه بداعي التسلل

استراحة

ق 45+5 جووووول كاي هافيرتز يلعب لمسة رائعة فوق الحارس بعد بينية رائعة من إنزو فيرنانديز.. 2-1

ق 39 جووووووول باتسون داكا يسجل التعادل

ق 35 جواو فيليكس يسجل هدفا ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق26: العارضة تمنع التعادل بعد تسديدة من دوسبيري هال تصطدم بكوليبالي ثم العارضة وإلى يد كيبا

ق23: القائم يمنع الثاني من أمام جواو فيليكس بعد تسديدة ساقطة من أمام وارد

ق13: هدف التعادل يضيع من أمارتي بعد عرضية من ماديسون ورأسية من داخل الست ياردات بجوار القائم

ق11: جووووووووووووول أول من تشيلويل بتسديدة صاروخية على الطائر إلى شباك وارد

بداية المباراة

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توتنام 3-1 نوتنجهام فورست

ق 96 أندري أيو يهدر ركلة الجزاء في منتصف المرمى

ق 94 ركلة جزاء بلمسة يد على كولوسيفسكي

ق 81 جووووول نوتنجهام يقلص الفارق عن طريق جو وورال

ق 62 جوووووول سون يسجل الثالث

استراحة

ق 35 جووووول هاري كين يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق19: جووووووول أول من هاري كين برأسية رائعة بعد عرضية من بيدرو بورو

ق3: هدف ملغي لـ ريتشارلسون بسبب التسلل

بداية المباراة