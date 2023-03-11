استراحة الدوري الإنجليزي - ليستر (1) - (2) تشيلسي.. توتنام (2) - (0) نوتنجهام

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي ليستر سيتي ضد تشيلسي، وتوتنام ضد نوتنجهام فورست في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي

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ليستر 1-2 تشيلسي

استراحة

ق 45+5 جووووول كاي هافيرتز يلعب لمسة رائعة فوق الحارس بعد بينية رائعة من إنزو فيرنانديز.. 2-1

ق 35 جواو فيليكس يسجل هدفا ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق26: العارضة تمنع التعادل بعد تسديدة من دوسبيري هال تصطدم بكوليبالي ثم العارضة وإلى يد كيبا

ق23: القائم يمنع الثاني من أمام جواو فيليكس بعد تسديدة ساقطة من أمام وارد

ق13: هدف التعادل يضيع من أمارتي بعد عرضية من ماديسون ورأسية من داخل الست ياردات بجوار القائم

ق11: جووووووووووووول أول من تشيلويل بتسديدة صاروخية على الطائر إلى شباك وارد

بداية المباراة

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توتنام 2-0 نوتنجهام فورست

استراحة

ق 35 جووووول هاري كين يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق19: جووووووول أول من هاري كين برأسية رائعة بعد عرضية من بيدرو بورو

ق3: هدف ملغي لـ ريتشارلسون بسبب التسلل

بداية المباراة