لعنة جنوب إفريقيا مستمرة.. الأهلي يسقط أمام صنداونز بخماسية

السبت، 11 مارس 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

مارسيلو أليندي - صنداونز والأهلي

خسر الأهلي من مضيفه ماميلودي صنداونز اليوم السبت بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما في جنوب إفريقيا.

وحل الأهلي ضيفا على صنداونز لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح مارسيلو أليندي أهداف المباراة بتسديدة قوية في الدقيقة الرابعة.

وأدرك محمد شريف التعادل للأهلي بتسديدة زاحفة في الدقيقة 13.

وعقب 10 دقائق سجل ثيمبا زواني الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر انفراد تام.

وفي الدقيقة 40 أضاف توبوهو موكوينا الهدف الثالث لصنداونز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وقلص بيرسي تاو النتيجة بهدف ثان للأهلي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 72 سجل بيتر شالوليلي الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد شالوليلي في الدقيقة 88 وسجل الهدف الثاني الشخصي له والخامس لصنداونز بعد مراوغته لمحمد عبد المنعم وانفراده بمرمى محمد الشناوي.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

وتجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

وسوف يحل الأهلي ضيفا في الجولة المقبلة على القطن في الكاميرون يوم الجمعة.

فيما يحل صنداونز ضيفا السبت المقبل على الهلال في السودان.

لعنة جنوب إفريقيا

خاض الأهلي 14 مباراة حتى الآن في جنوب إفريقيا ولم يستطع تحقيق الفوز فيها مطلقا باحتساب لقاء اليوم.

وخسر الأهلي في جنوب إفريقيا ست مرات فيما تعادل في ثماني مباريات.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل قوي من قبل صنداونز وفي الدقيقة الرابعة أطلق مارسيلو أليندي تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لصنداونز.

وطلب محمد شريف الحصول على ركلة جزاء عقب ذلك بدقيقتين لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 13 أخطأ حارس صنداونز في تمرير الكرة ليستخلصها بيرسي تاو إثر ضغطه على لاعب الخصم ومرر الكرة لاحمد قندوسي الذي مررها لشريف ليسدد في الشباك ويعلن عن تعادل الأهلي.

وحاول زواني مراوغة محمد عبد المنعم لكن الأخير استخلص الكرة.

وأرسل بيرسي تاو عرضية زاحفة لم تجد أي متابع من لاعبي الأهلي.

وفي الدقيقة 23 وإثر ارتباك في دفاع الأهلي الذي غطى التسلل تسلم زواني الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بأريحية في الشباك ليعيد صنداونز للتقدم بهدف ثان.

وسدد حمدي فتحي كرة قوية تصدى لها الحارس بثبات.

وفي الدقيقة 40 أطلق توبوهو موكوينا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لصنداونز.

ورد بيرسي تاو بعد ذلك بتسديدة زاحفة لكن الحارس تصدى لها بثبات.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديلين بين شوطي المباراة بمشاركة محمد مجدي "أفشة" وأحمد عبد القادر بدلا من أحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

وكاد صنداونز يسجل هدفا رابعا مبكرا لكن محمد هاني استخلص الكرة سريعا قبل أن يصل اللاعب للانفراد بمرمى محمد الشناوي.

وسدد أحمد عبد القادر الكرة من على حدود منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس المرمى.

وأرسل علي معلول عرضية شتتها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة 61 استخلص بيرسي تاو الكرة وركض داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه ليعلن عن تقليص النتيجة بهدف ثان.

وكاد الأهلي يدرك التعادل في الدقيقة 71 بعد عرضية من أفشة لكن من ركلة حر لكن الكرة مرت من حمدي فتحي وربيعة.

لكن ما هي إلا دقيقة واحدة فقط إلا ونجح صنداونز في زيادة الفارق في النتيجة بعد تسديدة قوية من بيتر شالوليلي من داخل منطقة الجزاء.

وأجرى كولر تبديلين جديدين بمشاركة عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف.

وكاد عبد القادر يسجل هدفا ثالثا للأهلي لكن رأسيته مرت أعلى المرمى بقليل.

وأرسل أفشة عرضية لم يستطع كهربا اللحاق بها.

وفي الدقيقة 88 راوغ شالوليلي نظيره محمد عبد المنعم وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الخامس لفريقه.

وكاد بيرسي تاو يقلص النتيجة لكن رأسيته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وحول كهربا الكرة بلمسة ضعيفة وصلت سهلة لحارس صنداونز.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بفوز صندوانز بخمسة أهداف لهدفين.

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