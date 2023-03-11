انتصار غائب منذ 2288 يوما.. صلاح يهدر ركلة جزاء في هزيمة ليفربول ضد بورنموث

أفسد بورنموث أفراح ليفربول عقب الفوز الكبير على مانشستر يونايتد 7-0 في الجولة الماضية.

وفاز بورنموث على ليفربول بهدف دون في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل فيليب بلينج هدف بورنموث بعد عرضية متقنة من الجهية اليمنى في الدقيقة 28.

فيما أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول عند الدقيقة 69.

صلاح سدد للمرة الأولى ركلة جزاء خارج إطار المرمى من أصل 22 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي.

ليفربول توقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز 16.

الريدز تكبد الهزيمة الثامنة خلال الموسم الحالي بينما حقق بورنموث الانتصار السادس.

بورنموث حقق الفوز الأول على ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 2288 يوما وتحديدا في 4 ديسمبر 2016 في المباراة التي انتهت 4-3.

وبشكل عام حقق بورنموث انتصاره الثاني على ليفربول بعد 19 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.

محمد صلاح أهدر ثالث ركلة جزاء له في مسيرته بالبريمرليج ❌ 🥅 21 ركلة جزاء ⚽ 18 هدفًا pic.twitter.com/BjeZxADBjv — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2023

التشكيل

أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديل وحيد عن التشكيل الذي خاض مواجهة مانشستر يونايتد بدخول ستيفان بايتيتش على حساب جوردان هندرسون.

فيما تواجد الثلاثي محمد صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز في هجوم الريدز الأساسي أمام بورنموث.

🔴 تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام بورنموث pic.twitter.com/lvK4W8IHti — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2023

وصف المباراة

بدا ليفربول المباراة بضغط هجومي على مرمى بورنموث وسدد محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس نيتو

وشهدت الدقيقة 11 تسديدة من داروين نونيز من خارج منطقة الجزاء أمسك بها نيتو مجددا.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله جودي كاجبو مهاجم ليفربول في الدقيقة 12 بداعي التسلل.

وجاء رد بورنموث قاسيا عن طريق فيليب بلينج الذي سجل الهدف الأول بعد عرضية متقنة من الجهية اليمنى في الدقيقة 28.

وأهدر فيرجيل فان دايك فرصة التعادل بطريقة غريبة بعد رأسية مرت بجوار مرمى بورنموث بقليل قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بالبرتغالي ديوجو جوتا بدلا من هارفي إليوت لتنشيط الجانب الهجومي.

وأنقذ نيتو فرصة محقق بعدما تصدى لتسديدة ديوجو جوتا المتقنة وحولها إلى ركلة ركنية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لليفربول بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي لمسة يد على أحد لاعبي بورنموث داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68

ونفذ محمد صلاح ركلة الجزاء لكنه وضعها خارج إطار المرمى ليهدر فرصة التعادل في الدقيقة 79.

وأضاع كودي جاكبو فرصة جديدة للتعادل بعد تسديدة قوية مرت أعلى المرمى بقليل.

وواصل ليفربول ضغطه الهجومي بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكن دفاع بورنموث ومن خلفه الحارس نيتو حافظوا على النتيجة حتى نهاية المباراة.