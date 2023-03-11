تشكيل الدوري الإنجليزي – مودريك وجواو فيليكس وهافيرتز ثلاثي هجومي ضد ليستر
السبت، 11 مارس 2023 - 16:09
كتب : FilGoal
أعلن جراهام بوترر المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة 27 في ملعب كينج باور.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: مارك كوكوريا- كاليدو كوليبالي- ويسلي فوفانا
في الوسط: بن تشيلويل- روبن لوفتس تشيك- إنزو فيرنانديز- ماتيو كوفاسيتش
في الهجوم: ميخايلو مودريك- كاي هافيرتز- جواو فيليكس
ويحتل تشيلسي المركز العاشر بـ34 نقطة.
فيما يأتي ليستر في المركز الـ15 بـ24 نقطة.
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