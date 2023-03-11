مباشر دوري الأبطال – صنداونز (3) - (1) الأهلي.. أفشة وعبد القادر يشاركان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ماميلودي صنداونز والأهلي التي تقام في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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ق49: استخلاص رائع من محمد هاني ليمنع لاعب صنداونز من الانفراد بالشناوي.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل أول للأهلي بمشاركة أفشة وأحمد عبد القادر بدلا من قندوسي وطاهر محمد طاهر.

نهاية الشوط الأول بتقدم صنداونز بثلاثة أهداف لهدف.

ق45: تسديدة زاحفة من بيرسي تاو تصدى حارس صنداونز بثبات.

ق44: عرضية ساقطة من بيرسي تاو ولم يلحق بها أي من لاعبي الأهلي.

ق40: هدف ثالث صاروخي لصنداونز بتسديدة قوية للغاية من توبوهو موكوينا.

ق38: تسديدة قوية من حمدي فتحي تصدى لها حارس صنداونز بثبات.

ق30: ياسر إبراهيم شتت عرضية لركلة ركنية.

ق23: هدف ثان لصنداونز بتسديدة من زواني من داخل منطقة الجزاء.

ق18: عرضية زاحفة من بيرسي تاو لم تجد أي متابع من لاعبي الأهلي.

ق16: محاولة مرواغة من زواني لكن استخلاص جيد من محمد عبد المنعم.

ق13: جوووووووووول محمد شريف يدرك التعادل للأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من لاعبي صنداونز في تسلم تمريرة الحارس واستخلاص من بيرسي تاو ومرر الكرة للقندوسي الذي مررها لشريف الذي أطلق تسديدة زاحفة.

ق6: محمد شريف يسقط ويطالب بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق4: هدف أول لصنداونز بتسديدة قوية عن طريق مارسيلو أليندي بعد تمريرة من ثيمبا زواني.

انطلاق المباراة