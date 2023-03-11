تشكيل صنداونز - ثلاثي هجومي.. وأليندي يقود الوسط أمام الأهلي

أجرى رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز تبديلين في تشكيل الفريق الذي يواجه الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويبدأ هلومفو كيكانا ونيو مايما عوضا عن جرانت كينينا وسيفيلي موخليس.

فيما يتواجد الثلاثي ثيمبا زواني وبيتر شالويلي وكاسيوس مايلولا في هجوم صندانز أمام الأهلي.

وجاء تشكيل صنداونز:

حراسة المرمى: رونيون ويليامز

الدفاع: خيلسيو موداو – هلوفو كيكانا – موثوبي مفالا - أروبيري موديبا

الوسط: مارسيلو أليندي - ثيبوهو موكوينا – نيو مايما

الهجوم: ثيمبا زواني – كاسيوس مايلولا – بيتر شالويلي.

ويتصدر الهلال السوداني المجموعة بتسع نقاط يليه صنداونز بسبع نقاط ثم الأهلي بأربع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.